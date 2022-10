a firenze

I nerazzurri tornano al giallo, già adottato altre volte in passato, per la terza maglia ufficiale della stagione in corso. Tonalità simile a quella della divisa che il Brasile indosserà ai prossimi Mondiali, con il ritorno dei dettagli in azzurro. 'Debutto' sabato sera, in occasione della trasferta in casa della Fiorentina