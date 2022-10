Nella sfida dell'Olimpico contro il Napoli, la Roma ha l'opportunità di accorciare la classifica. Mourinho deve fare i conti con l'assenza di Dybala e del bottino che l'argentino ha portato in dote in questa prima parte di stagione (7 gol e 3 assist). Toccherà a Pellegrini prenderne il posto. L'altra certezza riguarda la presenza di Abraham come terminale offensivo. Per il terzo posto a disposizione nella linea offensiva c'è ballottaggio tra Zaniolo e Belotti