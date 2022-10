Presentazione della giornata di Serie A

serie a

Torna ad allenarsi in gruppo Lukaku: possibile convocazione per Firenze. Nuovo stop invece per Maignan, che ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Il portiere del Milan verrà rivalutato tra 10 giorni. Nella Lazio mancherà Ciro Immobile, che rientrerà nel 2023 a causa di una lesione muscolare. Per Berardi escluse nuove lesioni. E le altre come stanno? Ecco la situazione di infortunati e squalificati squadra per squadra in vista dell'11^giornata