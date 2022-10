L'allenatore bianconero dopo il netto successo sull'Empoli: "La soddisfazione più grossa è che la squadra gioca più da squadra, che interpreta le partite in modo diverso. Siamo ancora arrabbiati, la settimana tra Salernitana e Monza ci è costato il ritardo in campionato". Sul Benfica: "Non siamo ancora fuori dalla Champions ma, allo stesso tempo, non siamo ancora dentro all'Europa League". Locatelli: "Siamo più uniti" GLI HIGHLIGHTS DI JUVE-EMPOLI 4-0 Condividi

Netto successo per 4-0 con l'Empoli, che conferma la vittoria nel derby contro il Torino della settimana scorsa: "Il calcio è strano, lo scorso anno non abbiamo mai segnato tanto, quest'anno già in tre partite abbiamo registrato due 3-0 e un 4-0 - dice Max Allegri a Sky Sport dopo la partita -. Al di là di questo, la squadra ha fatto una bella partita, l'Empoli gioca bene, si muovono tutti. Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, poi nel secondo siamo riusciti ad aumentare ancora di più i ritmi, loro sono calati, e abbiamo avuto tante occasioni".

"La soddisfazione è giocare da squadra" "Più contento dei clean-sheet o dei quattro gol? La soddisfazione più grossa è che la squadra gioca più da squadra - prosegue Allegri -. che interpreta le partite in modo diverso, senza l'affanno di voler spaccare tutto e subito, giochiamo più verticali, ma dobbiamo migliorare nel palleggio. E poi la voglia di non prendere gol, di essere squadra, di difendere in un certo modo quando gli altri hanno palla". Sulla corsa campionato: "Siamo ancora arrabbiati, la settimana tra Salernitana e Monza ci è costato il ritardo in classifica che abbiamo".

Sulla Champions approfondimento Juve agli ottavi se...tutte le combinazioni Allegri si sposta dunque sull'Europa, prossimo impegno bianconero: "Ora abbiamo una bella partita martedì (col Benfica, ndr), abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato. Non siamo ancora fuori dalla Champions ma, allo stesso tempo, non siamo ancora dentro all'Europa League. Benfica? Non hanno mai perso in stagione, magari succede martedì, sicuramente noi faremo il possibile per restare in Champions, e comunque di centrare l'Europa League".