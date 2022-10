Andrea Agnelli ci mette la faccia. Dopo il pesantissimo ko sul campo del Maccabi Haifa in Champions League, il presidente della Juventus ha analizzato la situazione. Parole forti quelle del numero uno bianconero, che ha comunque confermato la fiducia in Massimiliano Allegri. "Oggi è una serata difficile - ha detto Agnelli a Sky Sport -, ma è tutto il periodo che è difficile. Il periodo va analizzato nel suo contesto, questo è il momento dell’assunzione delle responsabilità, io sono qui per questo e perché provo vergogna. Sono decisamente arrabbiato, ma sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra, si vince e si perde in undici e da questo principio dobbiamo ripartire. Se rischia l'allenatore? In una situazione come questa non è questione di una sola persona o di un uomo, non si tratta di giocatori, fisioterapisti, medici o altro. È questione di gruppo, ci sono nove partite in trenta giorni, ora dobbiamo posizionarci bene in vista di una seconda parte di stagione che ci deve vedere protagonisti. Io parlo di gruppo, non ci sono responsabilità individuali. Se non si vince un tackle non può essere colpa dell’allenatore. Le verifiche la Juve le ha sempre fatte a fine anno, faccio fatica a pensare a un cambio in corsa alla Juve: Allegri è l’allenatore della Juve e rimarrà. Abbiamo un gruppo di 80-90 persone, deve avere la capacità di raggrupparsi e di ritrovare le qualità che questa rosa ha".