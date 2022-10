L'Inter si prepara a giocare una gara fuori casa contro la Fiorentina. Una trasferta difficile, come affermato da Simone Inzaghi durante un'intervista rilasciata a Inter Tv. "Firenze è una trasferta complicata per tutti, ma questa settimana siamo riusciti a lavorare abbastanza bene e la affronteremo con fiducia. I risultati positivi portano autostima e di conseguenza le vittorie sono importantissime: da qui alla sosta avremo gare difficili, ogni tre giorni saremo sotto pressione. Come affrontare questo periodo? Partita dopo partita, usando la testa". L'allenatore dell'Inter spiega in cosa la squadra deve migliorare: "In trasferta dobbiamo fare di più, giocare nel nostro stadio ci aiuta e ci agevola tanto. Ma anche sabato sera ci saranno tanti tifosi con noi".