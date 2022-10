Inzaghi punta ancora su Dzeko e Onana

Simone Inzaghi prova a confermare anche a Firenze il momento positivo dell'Inter: Lukaku ha lavorato con il gruppo in settimana, ma in attacco sarà ancora Dzeko il partner di Lautaro. In difesa ballottaggio de Vrij-Acerbi con l'olandese favorito. Calhanoglu farà da "Brozovic". Italiano non potrà contare su Jovic: al suo posto dovrebbe giocare Cabral con Kouamé confermato sull'esterno dopo il gol a Lecce

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI