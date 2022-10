E' la giornata della vigilia in casa Lazio, con i biancocelesti che domani, domenica 23 ottobre, affronteranno l'Atalanta. Una sfida presentata così da Maurizio Sarri in conferenza stampa: "La sfida di domani può determinare lo sviluppo della stagione ma certamente non è condizionante , ci può dare o togliere qualcosa a livello mentale. Le squadre di Gasperini sono un pericolo grosso ancor di più quando hanno tempo e modo per allenarsi in settimana”. Il suo obiettivo? "L'utopia, se mi accorgo che abbiamo raggiunto il 100% faccio le valigie e vado via". E sulla Lazio: "La squadra è molto più in grado di affrontare e superare le difficoltà , con l’Udinese siamo stati bravi a non perdere ma tra qualche mese partite così dovremo avere imparato a vincerle".

"Senza Immobile punteremo meno sull'attacco alla profondità"

L'assenza di Ciro Immobile (per una lesione di secondo grado alla coscia sinistra) è una mancanza pesante per la squadra. "Quando mancano giocatori così impattanti, le difficoltà si manifestano in ogni squadra. Lo scorso anno avevamo sofferto molto il forfait di Immobile all’inizio, nella parte conclusiva dell’annata siamo andati meglio. Senza di lui, il nostro gioco sarà ancor più incentrato sul possesso palla e le uscite pulite, punteremo meno sull’attacco alla profondità". Come giocherà la Lazio senza Immobile? "Lo scorso anno abbiamo optato per Pedro e Felipe Anderson, quest'anno abbiamo anche l'opzione Cancellieri. Immobile è un animale che si nutre di gol quindi è giusto che sul dischetto vada lui, in sua assenza il rigorista sarà chi si sentirà di calciare”. E infine: "Stiamo facendo tutti i tentativi possibili per accorciare i tempi di recupero di Immobile, lo vuole anche il ragazzo che si è messo a disposizione ma certamente non dovremo correre rischi. Se la squadra andrà in difficoltà senza di lui vorrà dire che siamo ancora immaturi".