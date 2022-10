Torna Hateboer, due dubbi per Sarri: le probabili

Gasperini ritrova Hateboer, assente per squalifica contro il Sassuolo. Panchina per Zapata e Musso, di rientro dai rispettivi infortuni. Sarri si presenta senza Immobile: spazio a Felipe Anderson falso nueve. Due ballottaggi tra difesa (Patric/Casale) e centrocampo (Vecino/Luis Alberto). Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18

