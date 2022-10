Brutte notizie per la Juventus e per Leandro Paredes. Il centrocampista bianconero ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà indisponibile per almeno due settimane

Leandro Paredes non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime partite contro il Benfica e il Lecce. Inoltre, rischia di saltare anche il big match contro l'Inter, in programma il 6 novembre. Il centrocampista bianconero, infatti, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero.