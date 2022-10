Nessun precedente tra le due squadre in Serie A ma, Milan e Monza si sono affrontate in Serie B : i r ossoneri hanno vinto tutte le quattro sfide contro i brianzoli nel campionato 1980/81 con Massimo Giacomini allenatore e nel 1982/83 con alla guida Ilario Castagner. La curiosità: il Monza sarà l’11^ squadra lombarda ad affrontare il Milan in Serie A : i rossoneri solo contro l’Inter nel 1929 hanno perso nel loro primo confronto assoluto contro avversarie di questa regione (6 vittorie, 3 pareggi). Il Monza ha raccolto 10 punti in queste prime 10 giornate : considerando i precedenti 20 campionati di Serie A, solo quattro su 34 neopromosse (12%) che hanno totalizzato almeno questo bottino nelle prime 10 partite giocate, sono poi retrocesse a fine stagione (Benevento 2020/21, Frosinone 2015/16, Brescia 2010/11 e Lecce 2008/09). Il Milan ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse , senza mai subire nemmeno un gol : l’ultima neopromossa a trovare il successo a San Siro è stata il Benevento il 21 aprile 2018 (rete di Pietro Iemmello).

Dove vedere Milan-Monza in tv

leggi anche

Galliani: "Cercherò di nascondere le emozioni"

La partita tra Milan e Monza, valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa oggi, sabato 22 ottobre alle 18.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.