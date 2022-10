Il mercato è ko, la Juve si aggrappa all'attacco

Gli infortuni hanno portato via ad Allegri quasi tutti i nuovi acquisti (ko Bremer, Di Maria, Paredes e Pogba). I bianconeri si giocano la Champions a Lisbona: conta solo vincere per continuare a tenere viva la speranza europea Condividi

Sorrisi e gol. Scorre così il countdown verso il Benfica per la Juventus che martedì si gioca a Lisbona una partita che può essere determinante per il futuro europeo.

A Lisbona obbligati a vincere approfondimento Champions, Juve agli ottavi se... Le combinazioni Che sia Champions League o Europa League, con il terzo posto del girone. Serve una vittoria per la squadra, in senso assoluto. Per farlo conterà il carattere, lo spirito ritrovato dai due successi consecutivi (Torino e Empoli) e ovviamente i gol degli attaccanti.

Il mercato è finito ko Sei assenze pesanti, in pratica azzerato il contributo del mercato estivo: out Paredes, Di Maria, Bremer, Pogba, oltre a De Sciglio e Chiesa. Tra difesa e centrocampo c’è da stringere i denti. Poche le alternative per il turnover. E allora sia l’attacco, le prime punte, a mantenere viva la speranza: Vlahovic, Milik e il Kean in gran forma visto venerdì allo Stadium.