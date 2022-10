Buone notizie dopo gli esami strumentali effettuati nella mattinata: sono state escluse lesioni muscolari per Brahim Diaz e Sergino Dest, usciti dal campo nel corso della sfida di sabato a San Siro contro il Monza. Entrambi i giocatori verranno valutati ora dopo ora. Tra i due, quello che sta meglio è Brahim che ha riportato una contrattura al gluteo e che dovrebbe farcela a recuperare in tempo per essere convocato per la sfida di Champions di martedì a Zagabria contro la Dinamo