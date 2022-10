L'undicesimo turno di campionato deve ancora concludersi con le ultime due gare in programma lunedì 24 ottobre, ma è già tempo di pensare alla 12^ giornata di Serie A. Si giocherà su tre giorni, da sabato 29 a lunedì 31 ottobre. Nessun big match in programma, ad aprire il quadro sarà il Napoli, impegnato sabato 29 alle 15 al Maradona contro il Sassuolo. Alle 18 toccherà alla Juventus, impegnata a Lecce, mentre alle 20:45, in diretta su Sky Sport, l'Inter affronterà la Sampdoria a San Siro. Domenica 30, nel lunch match in diretta su Sky, l'Atalanta di scena a Empoli, poi due gare alle 15, Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Alle 18, all'Olimpico, la sfida tra Lazio e Salernitana, mentre in serata, alle 20:45, il Milan giocherà sul campo del Torino. Il programma si chiuderà lunedì 31: alle 18:30 la Roma farà visita al Verona, alle 20:45 il Monza ospiterà il Bologna.