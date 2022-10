La Juventus, attraverso un comunicato stampa e le dichiarazioni dei propri avvocati, rimane convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società con l’ausilio dei propri consulenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme, in conformità anche ai principi contabili e relativi criteri di applicazione della football industry. Questo concetto è stato ribadito anche dall’avvocato Maurizio Bellacosa (legale della Juventus) e dell’avvocato Davide Sangiorgio, (legale del Presidente Andrea Agnelli e di alcuni dirigenti). Riguardo alla questione plusvalenze gli avvocati precisano che: “Si tratta di un tema che oggi non registra alcuna novità, e rispetto al quale due sentenze della giustizia sportiva hanno già riconosciuto la piena regolarità contabile da parte della società”. Per quanto riguarda invece gli accordi di riduzione e integrazione degli stipendi i legali bianconeri sottolineano come queste iniziative sono state prese nel contesto emergenziale della pandemia da Covid19 e che la società “il 28 marzo 2020, rese nota, in piena trasparenza al mercato e ai soci, una riduzione degli stipendi concordata con i calciatori, facendo presente che eventuali integrazioni dei compensi sarebbero state negoziate e corrisposte se e quando le competizioni sportive fossero riprese e gli stadi fossero stati riaperti”. Gli avvocati ribadiscono come soltanto nella primavera del 2022 gli stadi sono stati pienamente riaperti al pubblico e che quindi la Società ha contabilizzato le modifiche agli stipendi e le integrazioni dei compensi in coerenza con la loro progressiva definizione. Nel corso degli anni di interesse, concludono gli avvocati: “La Juventus si è distinta per aver dato corso, in piena trasparenza e rispettando alla lettera le normative, a due diversi aumenti di capitale, che avevano come obiettivo (soprattutto il secondo) il rafforzamento del patrimonio della società in seguito al forte impatto della pandemia. Gli importi di tali aumenti (700 milioni di euro, ndr) superano e assorbono largamente i numeri delle contestazioni di natura formale di questa indagine".