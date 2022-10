Umore nero in casa Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Una nota positiva arriva però dall’infermeria. Nulla di preoccupante per Dusan Vlahovic, che aveva accusato un leggero fastidio agli adduttori: i primi controlli hanno escluso qualsiasi tipo di problema. Esami al J Medical anche per Alex Sandro a causa di un fastidio all’anca: anche per lui nulla di serio. Ascolta le ultime news del nostro inviato Paolo Aghemo

ILING UNICO SORRISO DI LISBONA