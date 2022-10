Dopo nove anni la Juventus è stata eliminata nella fase a gironi della Champions League. Prima di Lisbona c'è stata Istanbul, nel 2013, quando i bianconeri persero all'ultima giornata una partita rocambolesca, giocata in due giorni per una forte nevicata, contro il Galatasaray. Sulle panchine c'erano due futuri tecnici della Nazionale. A punire quella squadra, in cui c'erano due componenti dell'attuale rosa, fu un ex interista a pochi minuti dalla fine