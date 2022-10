Dejan Stankovic si prepara per una sfida importante. Quella contro l'Inter, squadra in cui ha giocato dal 2004 al 2013 e che ora affronta da avversario, come allenatore della Sampdoria. "Il mio passato non si può e non si deve cancellare perché con la maglia dell'Inter ho vissuto i 10 anni più belli della mia vita e sono stati dieci anni di successi. Torno da avversario, questa volta, con la mia Samp. I tifosi nerazzurri mi conoscono, sanno che sono leale e per questo con la mia squadra cercherò di fare il meglio possibile in una partita che sarà durissima".