Niente rinvio, Monza-Bologna si gioca lunedì

Le ipotesi e le posizioni dei club

In queste ore, infatti, è stata valutata una data alternativa ma, causa Mondiali, la sfida si sarebbe disputata il 9 febbraio 2023, a ridosso dal match di ritorno Bologna-Monza, in calendario il 12 febbraio. Una soluzione non gradita agli emiliani. A quel punto si è valutato uno spostamento di 1-2 giorni per dare tempo a Pablo Marì di uscire dall'ospedale, ma al Monza la soluzione non cambiava granché. Per questo motivo l'incontro resterà in calendario alla data prevista.