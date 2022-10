Dopo l'eliminazione ai gironi in Champions League, la Juventus deve assolutamente reagire in campionato. I bianconeri giocheranno a Lecce contro i giallorossi in cerca di punti per la salvezza. Ma Allegri dovrà fare i conti con due assenze importanti: out infatti Vlahovic e Locatelli. A centrocampo gioca Miretti, Milik alla guida dell'attacco. Baroni risponde lanciano Oudin nel tridente e con Umtiti in difesa

12^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI