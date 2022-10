Nedved: "Allegri ha la fiducia della società"

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato nel prepartita di Lecce-Juventus, ai microfoni di Dazn, dichiarando: "Valutiamo tutto quello che abbiamo ancora da raggiungere, perché gli obiettivi sono rimasti gli stessi. Lavoreremo per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In campionato veniamo da due vittorie importanti, ma devono essere cose normali per noi. Certo che l'uscita dalla Champions non è stata facile da gestire, ma abbiamo tanti giocatori indisponibili. Resta che la nostra formazione se la deve giocare comunque per portare a casa i tre punti". Nedved è poi intervenuto sulla posizione di Allegri e sui tanti infortuni che colpiscono la rosa bianconera: "La nostra posizione non cambia: Allegri ha la piena fiducia della società e degli stessi giocatori. Credo che sia normale che quando non arrivano i risultati saltino fuori tanti nomi e tanti altri ne usciranno, ma ripeto la nostra posizione non cambia. Abbiamo tanti indisponibili come ho detto: questa squadra è stata costruita con una logica, con i giovani come alternative. Ripeto abbiamo fatto le cose con una logica giusta e importante. E spero di vedere la squadra al completo, così come era stata pensata, almeno per una partita. Poi durante la sosta recupereremo sicuramente qualche giocatore".