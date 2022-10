Dove vedere Cremonese-Udinese

I numeri di Cremonese e Udinese

Cremonese e Udinese tornano ad affrontarsi in Serie A a 9765 giorni di distanza dall'ultimo incrocio, datato 4 febbraio 1996, terminato 2-2 con la rete in extremis di Matjaz Florijancic. Sono infatti solo 8 i precedenti in Serie A tra le due squadre: una vittoria per la Cremonese, 5 i pareggi e due le partite vinte dall'Udinese. La Cremonese è imbattuta in quattro partite interne di Serie A contro l’Udinese, grazie a un successo seguito da tre pareggi: quella friulana è infatti la squadra più volte affrontata in casa dai lombardi senza mai registrare sconfitte nel massimo torneo. La Cremonese è rimasta una delle due squadre nei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora trovato il successo in questa stagione (insieme all'Elche): tutte le ultime tre formazioni senza successi dopo 11 gare stagionali di Serie A sono retrocesse a fine stagione (Verona 2015/16, Benevento 2017/18 e Chievo 2018/19). L'Udinese è, con il Napoli, una delle due squadre che ha segnato più gol di testa nella Serie A in corso (sette), mentre nessuna squadra ne ha incassati più della Cremonese (quattro).