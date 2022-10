Dove vedere Empoli-Atalanta

I numeri di Empoli e Atalanta

Sono 20 i precedenti tra le due squadre in Serie A: quattro le gare vinte dall'Empoli, 8 i pareggi, altrettante le vittorie dell'Atalanta. Dopo il successo per 1-0 dello scorso maggio, firmato Leo Stulac, l'Empoli potrebbe vincere due sfide di fila contro l'Atalanta per la prima volta in Serie A; risale inoltre al 2007 l'ultima striscia di almeno due clean sheet per i toscani contro la Dea (tre nell'occasione). Nell'ultimo turno, l'Atalanta ha perso senza segnare la sua prima partita di questo campionato: record per la Dea con la prima sconfitta arrivata all'11^gara. I bergamaschi erano imbattuti dallo scorso maggio, quando persero due sfide consecutive, entrambe senza trovare la rete, una delle due contro l’Empoli. Atalanta ed Empoli sono le due squadre che in questa Serie A hanno realizzato più gol da fuori area: quattro a testa; i toscani ne avevano collezionati in totale sei in 38 giornate dello scorso campionato.