Milinkovic-Savic ammonito dopo 9': salta il derby

Milinkovic-Savic non ci sarà nel derby contro la Roma. Diffidato, in panchina contro la Salernitana, subentrato al 64' e ammonito al 73'. Un giallo pesantissimo arrivato in nove minuti, per lui che era in diffida, e che sarà costretto a saltare il derby contro la Roma della 13^ giornata in programma tra una settimana, domenica 6 novembre alle ore 18.