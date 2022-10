Le partite Serie A di oggi

Sono cinque le partite in programma per la dodicesima giornata di Serie A che si conclude lunedì sera con Verona-Roma e Monza-Bologna (quest'ultima live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). La domenica si apre alle 12.30 con Empoli-Atalanta da seguire su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Alle 15: Spezia-Fiorentina e Cremonese-Udinese. Alle 18 c'è Lazio-Salernitana e alle 20.45 in campo Torino e Milan.

La domenica su Sky Sport

Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo.