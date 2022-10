Pioli: "Noi poco lucidi, sconfitta che fa male"

C'è grande delusione nelle parole di Stefano Pioli e non solo per il risultato (sconfitta 2-1 a Torino) ma soprattutto per una prestazione non all'altezza dei suoi: "Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato una partita d'altissimo livello. Poi le partite vengono indirizzate dagli episodi. Non siamo stati bravi nell'area avversaria e nemmeno nella nostra, perché abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più, stare più aperti", spiega. Sulle sostituzioni nell'intervallo, in particolare quella di Leao: "Volevo cambiare qualcosa, cercare un po' più di vivacità, movimento senza palla. Ho cercato di cambiare le caratteristiche dei giocatori offensivi - spiega - Rafa? Non è stata la sua serata migliore, è evidente. Ho cercato di cambiare il fronte offensivo ma ci voleva un episodio un po' prima, una giocata un po' prima e non siamo riusciti a riprenderla"