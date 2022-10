Dopo la sconfitta del Milan contro il Torino, a Sky Calcio Club viene analizzata la prestazione di Leao: "In questa circostanza, era fuori partita. Non riusciva ad esprimersi". Inoltre, viene paragonata la concretezza sotto porta di Kvaratskhelia e la minore precisione del portoghese in zona gol. Guarda il video

TORINO-MILAN: GLI HIGHLIGHTS