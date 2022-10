Dopo la vittoria con il Sassuolo e il ko del Milan a Torino, il Napoli si è portato a 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica (l'Atalanta). Nemmeno nelle stagioni dei due scudetti (quando la vittoria valeva 2 punti) gli azzurri avevano avuto un margine così ampio dopo 12 giornate. Da quando la vittoria vale 3 punti (dal 1994/95) soltanto in altre 6 occasioni - alla 12^ giornata - la prima ha avuto 5 o più punti di vantaggio sulla seconda. Ecco poi come è andata a finire...