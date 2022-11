Prima contro seconda, l'Atalanta di Gasp sfida il Napoli capolista: "Sono sorprendenti per quello che hanno espresso come qualità di gioco, noi dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo. Il ko col Liverpool ci dice che non sono imbattibili, ma…". E sui suoi: "De Roon potrebbe anche partire dall'inizio. Hojlund e Zapata in ballottaggio"

Prima contro seconda. Atalanta a quota 27, Napoli capolista a 32, sabato alle 18 è sfida al vertice. L'Atalanta ha battuto l'Empoli nell'ultimo turno prendendosi il secondo posto in solitaria, Napoli reduce invece dal primo ko (indolore) col Liverpool in Champions. "Il Napoli? È sorprendente per quello che ha espresso come qualità di gioco , la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati - ha detto Gasp in conferenza -. Gli hanno dato un maggiori impulso. I meriti del Napoli sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell'andare a prendere l'avversario. Domani dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare".

"Il Napoli non è imbattibile ma…"

"La sconfitta di Liverpool ci dice che nemmeno il Napoli è imbattibile. È un tabù sfatato, ma dalle sconfitte si impara molto più che dalle vittorie - ha proseguito il tecnico dell'Atalanta -. Ma non è che perché ha perso l'altra sera una squadra così consolidata non debba giocare come al solito. E noi non siamo il Liverpool". Novità in formazione per i nerazzurri: "De Roon sembra sia guarito dalla sua lesione al bicipite femorale, potrebbe anche partire dall'inizio", spiega Gasperini. Che sull'approccio al match ha le idee chiare: "Dobbiamo limitare la loro qualità senza concedere spazi in velocità, né a Osimhen né alle punte esterne come Lozano, Raspadori Politano e Kvaratskhelia che è straordinario - continua - E' un grande merito di Giuntoli che l'ha pescato in un campionato non di primo piano ed è la conferma che le idee valgono più dei soldi". Infine, sull'attacco: "Ci sono Hojlund e Zapata in ballottaggio, ma non bisogna dare punti di riferimento ai difensori del Napoli. Il falso nove? Lookman potrebbe prestarsi al caso"