Calendario 13^ giornata di Serie A

Tra oggi e domenica 6 novembre appuntamento con la 13^ giornata di Serie A. Si inizia con Udinese-Lecce, dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 Milan-Spezia su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 12.30 Bologna-Torino (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e su NOW) GLI INDISPONBILI PER LA 13^ GIORNATA Condividi

Tra venerdì 4 e domenica 6 novembre, appuntamento con la tredicesima giornata della stagionedella Serie A. Si inizia oggi con Udinese-Lecce, dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Sky Sport 251 e in streaming su NOW; si prosegue sabato dalle 20.45 con Milan-Spezia su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e domenica dalle 12.30 con Bologna-Torino, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Gli studi Sky Sport Il venerdì si apre con la “Casa dello Sport Night” con in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella, Giancarlo Marocchi in collegamento da Udine e Guido Meda in collegamento da Valencia per l’ultima gara stagionale del Motomondiale. Sabato appuntamento con “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Walter Zenga in collegamento da Dubai. Domenica Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.

L'accordo Sky-DAZN Grazie all’accordo con DAZN, dall’8 agosto DAZN è disponibile su Sky Q con l’app per guardare tutte le 10 partite di Serie A TIM a giornata su decoder Sky. Inoltre, è possibile aggiungere all’abbonamento DAZN l’opzione per il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), per guardare una selezione di eventi, fra cui le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e molto altro. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, possono accedere all’app DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, pronunciando il comando “Apri DAZN”. I clienti Sky con un abbonamento DAZN attivo possono aggiungere ZONA DAZN dall’area “Il mio Account” del sito DAZN (e verrà chiesto loro di inserire il proprio codice cliente Sky). I clienti Sky che invece non hanno un abbonamento DAZN attivo, possono sottoscriverlo e aderire all’offerta per vedere anche ZONA DAZN su Sky su dazn.com/sky.

La programmazione della 13^ giornata Venerdì 4 novembre Dalle 20 e dalle 22.45 : La Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella Giancarlo Marocchi in collegamento da Udine e Guido Meda in collegamento da Valencia

: La Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella Giancarlo Marocchi in collegamento da Udine e Guido Meda in collegamento da Valencia Ore 20.45: Udinese-Lecce, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti Sabato 5 novembre Ore 15 : Empoli-Sassuolo, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Empoli-Sassuolo, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 15: Salernitana-Cremonese, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky)

Salernitana-Cremonese, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky) Ore 18 : Atalanta-Napoli, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Atalanta-Napoli, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45 : Milan-Spezia, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

: Milan-Spezia, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio l’Originale, in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini e Walter Zenga in collegamento da Dubai Domenica 6 novembre Dalle 11.30 e dalle 14.30 : La Casa dello Sport Day, in studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi

: La Casa dello Sport Day, in studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi Ore 12.30: Bologna-Torino,Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marco Nosotti e Paolo Aghemo

Bologna-Torino,Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marco Nosotti e Paolo Aghemo Ore 15 : Sampdoria-Fiorentina, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Sampdoria-Fiorentina, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 15 : Monza-Verona, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky)

: Monza-Verona, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky) Ore 18 : Roma-Lazio, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Roma-Lazio, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45 : Juventus-Inter, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Juventus-Inter, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Dalle 22.40: Sky Calcio Club, in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Spazio news Federica Frola