Juve, Vlahovic fa di tutto per esserci con l'Inter

Nel video le ultime dal ritiro bianconero con Paolo Aghemo. La sfida contro l’Inter può valere il sorpasso in classifica per la Juventus che arriva da 3 vittorie in campionato senza prendere gol. Vlahovic sta facendo di tutto per esserci, Fagioli verso la conferma dopo l'ottima prova col Psg

