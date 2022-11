1/10 ©Ansa

JUVE AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE COME 3ª DEL GIRONE H IN CHAMPIONS



Con tre punti in sei partite, i bianconeri hanno mancato la qualificazione agli ottavi di Champions League finendo alle spalle di Benfica e Psg, ma riescono a strappare il pass per i playoff di Europa League grazie ad una migliore differenza reti rispetto al Maccabi Haifa