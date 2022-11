Ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions, il Milan si rituffa sul campionato: a San Siro arriva lo Spezia. Pioli col solito ballottaggio sulla trequarti, mentre in avanti dovrebbe esserci la staffetta tra Origi e Giroud. Krunic potrebbe far rifiatare Tonali. Gotti ha ancora un piccolo dubbio legato al sistema di gioco. Calcio d'inizio sabato alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV