Dove vedere Atalanta-Napoli

I numeri di Atalanta e Napoli

Sono 102 i confronti tra le due squadre in Serie A: 29 le partite vinte dall'Atalanta, 45 quelle vinte dal Napoli; completano 28 sfide terminate in parità. Ma nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 contro 2); gli azzurri hanno però vinto la più recente; non riescono però a infilare due successi di fila in A contro la Dea dal dicembre 2018 (tre). L'ultimo pareggio a Bergamo tra Atalanta e Napoli in Serie A risale al 29 ottobre 2014 (1-1 firmato da Denis e Higuaín); da allora tre successi della Dea e quattro dei partenopei. Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni consecutivi sotto un singolo allenatore nella massima serie dal 2017/18, nella gestione Sarri (sei). L'Atalanta ha perso 0-2 contro la Lazio l'ultima partita interna di campionato: solo una volta nella gestione Gasperini, la Dea ha mancato il gol per due gare di fila in casa all'interno di un singolo campionato (tre tra settembre e ottobre 2018).