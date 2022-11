Dove vedere Empoli-Sassuolo

I numeri di Empoli e Sassuolo

Sono solo 10 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 4 le vittorie dell'Empoli, sei quelle del Sassuolo. Mai pareggiata una sfida di Serie A. I toscani hanno vinto tre dei cinque incontri di Serie A contro il Sassuolo al Castellani (2 sconfitte): il più recente però è stato vinto dai neroverdi, grazie al 5-1 dello scorso gennaio. L’Empoli non ha trovato il gol nell’ultimo incontro interno di campionato contro l’Atalanta: risale al novembre 2016 l’ultima occasione in cui i toscani sono rimasti a secco per due gare consecutive al Castellani in Serie A (una serie di cinque in quell’occasione). Il Sassuolo ha realizzato 14 gol in questo campionato, il suo peggior bottino dopo le prime 12 gare stagionali di Serie A dalla stagione 2017/18 (sei reti in quell’occasione). La media tiri dei neroverdi è inoltre calata rispetto allo scorso campionato, quando la squadra di Dionisi tentava due conclusioni in più a partita (15 v 13).