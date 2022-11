Stefano Pioli esulta per un'altra vittoria arrivata nei minuti finali in campionato: "Non siamo folli, ma è il giusto premio per come giochiamo, per come non molliamo mai fino alla fine". Carota e bastone per il match winner Olivier Giroud: "Con lui le sensazioni sono state buone dalla prima telefonata, ma stasera ha fatto un'ingenuità per l'età che ha"

"Per Paolo Maldini sarà stata la serata perfetta". Stefano Pioli trova anche il tempo per scherzare nel post-partita dopo la vittoria al cardiopalma arrivata con lo Spezia: "Il gol di Daniel? Sapevo che avrebbe giocato e segnato, nel calcio si sa come vanno certe cose".

"Dovevamo chiuderla prima, De Ketelaere presto decisivo"

L'analisi di Pioli del match parte dal mancato cinismo in fase realizzativa: "Il primo tempo mi è piaciuto molto, avremmo meritato di essere avanti di più di un gol ma continuiamo a sbagliare molto in fase di tiro, bisogna essere più lucidi. Un altro gol nel recupero? Non è follia, ma è frutto del nostro modo di giocare, di interpretare la partita e di non mollare mai fino alla fine". Problemi in attacco, ma anche qualcosa in difesa da aggiustare: "Oggi sulla loro rimesse laterali avevamo un centrocampista che si schiacciava troppo in area, sono piccoli errori che vanno migliorati, ma i nostri numeri difensivi sono migliori dello scorso anno come occasioni concesse nonostante i gol presi in più. Il nostro è un calcio offensivo ma l'equilibrio serve, anche a fine primo tempo abbiamo concesso qualcosa". Pioli non si sottrae nemmeno a un giudizio sui singoli: "Per De Ketelaere prevedo ancora alti e bassi, ma è normale: ha cambiato tutto. Ha però qualità, intelligenza e disponibilità, siamo convinti di averlo scelto e presto farà giocate decisive".