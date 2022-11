Dove vedere il derby di Roma in tv

I numeri di Roma e Lazio

Derby numero 157 in Serie A con 56 vittorie per la Roma, 40 per la Lazio e 60 pareggi. Le sfide tra Roma e Lazio in Serie A hanno visto un totale di 60 pareggi, record nella competizione al pari delle gare tra Roma e Fiorentina. L'ultimo confronto in campionato era finiro 3-0 per la Roma mentre la Lazio ha vinto gli ultimi due Derby giocati nel girone d'andata. La Roma ha perso solo due degli ultimi 24 derby giocati in casa. José Mourinho e Maurizio Sarri sono due dei tre allenatori di Serie A con la più alta media punti per partita. Equilibrio tra i due in Serie A con una vittoria per uno la scorsa stagione.