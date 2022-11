Nel video Beppe Bergomi commenta la sconfitta dell'Inter contro la Juventus: "In tutti i 5 ko di quest'anno in campionato è andata sotto e non ha saputo rimontare. I gol subiti sono troppi, ma è l'aspetto mentale quello che preoccupa di più. Negli scontri diretti viene fuori tutta la fragilità di questa squadra"

