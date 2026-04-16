"Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato ". Si apre così il messaggio di Gianluigi Buffon per ricordare Alexander Manninger , scomparso a 48 anni in un incidente stradale in Austria. Arrivato alla Juventus nel 2008 come vice di Buffon, Manninger aveva saputo farsi trovare pronto anche da titolare nei mesi di assenza del numero uno bianconero. Con Buffon aveva costruito un rapporto solido , nato negli allenamenti e cresciuto negli anni in spogliatoio. Un legame di stima e rispetto , testimoniato anche dal ricordo dell'ex capitano bianconero.

"Hai scelto di rimanere indipendente dall'assuefazione del calcio"

Sul proprio profilo Instagram, Gigi Buffon ha ricordato così Alex Manninger: "Caro Alex,

ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall'assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: "Siete tutti matti, non mi avrete mai". Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi"