La presentazione della 33^ giornata di Serie A

Il trentatreesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 17 a lunedì 20 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Cagliari, Roma-Atalanta e Pisa-Genoa. La giornata di Serie A si apre venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como e prosegue alle 20.45 con Inter-Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Udinese-Parma. A seguire alle 18.00 con Napoli-Lazio e la sera, alle 20.45, Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Torino, prosegue alle 15.00 con Verona-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Juventus e Bologna. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Lecce-Fiorentina.

