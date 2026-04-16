La presentazione della 33^ giornata di Serie A

Serie A, 33^ giornata: orari, arbitri e squalificati
Il 33^ turno di Serie A si apre venerdì 17 e si chiude lunedì 20 aprile. Venerdì alle 20.45 Inter-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il trentatreesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 17 a lunedì 20 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Cagliari, Roma-Atalanta e Pisa-Genoa. La giornata di Serie A si apre venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como e prosegue alle 20.45 con Inter-Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Udinese-Parma. A seguire alle 18.00 con Napoli-Lazio e la sera, alle 20.45, Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Torino, prosegue alle 15.00 con Verona-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Juventus e Bologna. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Lecce-Fiorentina.
Serie A, la programmazione della 33^ giornata
Venerdì 17 aprile
- ore 18.30: Sassuolo-Como su DAZN 1 – [Fourneau]
- ore 20.45: Inter-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [Marchetti]
Sabato 18 aprile
- ore 15.00: Udinese-Parma su DAZN 1 – [Di Marco]
- ore 18.00: Napoli-Lazio su DAZN 1 - [Zufferli]
- ore 20.45: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mercenaro]
Domenica 19 aprile
- ore 12.30: Cremonese-Torino su DAZN 1 – [Fabbri]
- ore 15.00: Verona-Milan su DAZN 1 – [Chiffi]
- ore 18.00: Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Crezzini]
- ore 20.45: Juventus-Bologna su DAZN 1 – [Mariani]
Lunedì 20 aprile
- ore 20.45: Lecce-Fiorentina su DAZN 1 – [Maresca]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 33^ giornata
Sono otto i giocatori squalificati per la 33^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Maleh (Cremonese) – seconda giornata
- Ellertsson (Genoa)
- Frendrup (Genoa)
- Malinovskyi (Genoa)
- Sucic (Inter)
- Berardi (Sassuolo) - 2 giornate
- Doig (Sassuolo)
- Ismajli (Torino)