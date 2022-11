L'Inter riparte con una goleada dopo la sconfitta contro la Juventus: "La testa è fondamentale, avevo visto i ragazzi consapevoli del ko con la Juve, che ci aveva fatto malissimo. Questo è un campionato dove tutte si fermano, ora serve fare anche in trasferta quello che facciamo in casa. La pressione? C'è sempre stata, con la dirigenza ottimo rapporto" INTER-BOLOGNA 6-1: HIGHLIGHTS Condividi

L'Inter riparte. Il ko allo Stadium, il Bologna subito avanti, poi la reazione con ben sei gol: "La testa è molto importante - dice Inzaghi a DAZN -. Il Bologna era in fiducia, siamo andati sotto e siamo rimasti in partita. Stasera ci sono state ottime risposte. In classifica siamo tutte lì, a parte il Napoli che sta facendo un super cammino. Non guardiamola e pensiamo partita dopo partita, anche alla Champions penseremo successivamente".

"Pressione? Ce l'ho sempre, da quando giocavo fino ad oggi che alleno" Dunque Inzaghi prosegue l'analisi sul momento nerazzurro: "È un campionato dove tutte si fermano, facciamo i complimenti a chi sta davanti. Noi dobbiamo continuare così come fatto stasera, e fare in trasferta quello che facciamo in casa. Avevo visto i ragazzi consapevoli del ko con la Juve, che ci aveva fatto malissimo, e concentrati. Avevo fiducia e infatti dopo essere andati sotto l'abbiamo sistemata subito". Su chi gioca meno: "Non è mai semplice, facciamo scelte ogni giorno. Non dimentichiamo che abbiamo fatto tante partite senza Lukaku e Brozovic, ci sono mancati. Abbiamo perso qualche punto ma ora dobbiamo concentrarci sul nostro percorso. Pressione? Ce l'ho sempre, da quando giocavo fino ad oggi che alleno. Con la dirigenza c'è un ottimo rapporto. Si parla sempre, nelle vittorie e nelle sconfitte. Sono sempre positivi e trasparenti, sono diretti, è una cosa che mi piace".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di Inter-Bologna: Dimarco e Dzeko top L'Inter travolge il Bologna e si riscatta dopo la sconfitta con la Juventus. Voti alti per gli uomini di Inzaghi che hanno rimontato il gol di Lykoggianis che aveva aperto la partita Su tutti Dimarco autore di una doppietta: è il secondo difensore dell’Inter a farla in A dall’inizio dello scorso decennio, dopo Achraf Hakimi (5 dicembre 2020, sempre contro il Bologna). GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A INTER ANDRE' ONANA voto: 6,5 MILAN SKRINIAR voto: 6,5 FRANCESCO ACERBI voto: 6,5

Dzeko: "La testa fa sempre la differenza" Parla anche l'autore del primo gol, una magia per l'1-1 e l'immediato pari: "Mi aspettavo un cross, ho pensato 'ci provo' ed è andata bene. Risposta dopo la Juve? Ogni partita è importante, se giochi subito dopo dimentichi tutto. Sicuramente non siamo contenti della sconfitta dello Stadium, ma serve guardare avanti e non dietro. Rinnovo? Non ci penso. Gap col Napoli? Non ce lo aspettavamo. Un po' tutto ci gira contro, come il gol su deviazione del Bologna, ma anche noi siamo sicuri di essere meglio di quanto fatto vedere fin qui. La prima parte di stagione non è andata come volevamo, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. La testa può aver fatto qualcosa".