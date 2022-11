Lazio-Monza, le probabili formazioni

La Lazio reduce dalla vittoria nel derby ritrova Immobile, ma inizialmente per la panchina e Milinkovic Savic che torna titolare a centrocampo. In attacco fuori causa Zaccagni e tridente completato da Cancellieri. Il Monza senza Pablo Marì e Sensi ripresenta a centrocampo Barberis in coppia con Rovella. Petagna favorito su Dany Mota