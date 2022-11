"Mi sento tradito da un mio giocatore, gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo..". E' durissimo Jose' Mourinho, dopo il pari della Roma in casa Sassuolo. "La squadra voleva vincere, però mi dispiace che il nostro sforzo sia stato tradito da un giocatore con un atteggiamento non professionale. Chi? Non lo dico". Ma tutti gli indizi sembrano portare a Rick Karsdorp. La ricostruzione del nostro inviato

