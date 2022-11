I bianconeri vincono anche al Bentegodi e festeggiano il quinto successo di fila. L'analisi di Allegri: "Complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto la partita che andava fatta. Kean? Contento di lui, ha un atteggiamento positivo". Provvidenziale il fallo da ultimo uomo di Alex Sandro su Lasagna al 92': "Fortunatamente si è fatto espellere, l'azione andava interrotta prima". E sulla zona altissima della classifica: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma tutto è possibile" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

Cinque vittorie di fila in campionato, tutte senza subire gol. Prosegue la striscia vincente della Juventus, che passa 1-0 al Bentegodi e continua a scalare la classifica. Decide Kean contro il Verona, successo di misura e ulteriori conferme per i bianconeri che si preparano allo scontro diretto contro la Lazio. Soddisfatto Massimiliano Allegri, che ha commentato il match a Sky Sport: "Non è stata una bella partita tecnicamente parlando, ma sapevamo che contro il Verona andava intrepretata nel modo giusto. Complimenti alla squadra per questo, siamo arrivati anche con parecchi giocatori fuori. I cambi ci hanno dato una mano: abbiamo fatto la partita che andava fatta".

"Ringraziamo Alex Sandro che si è fatto espellere" Brividi nel finale durante l'assalto del Verona a caccia del pareggio. Prima il rigore negato dal Var per il contatto tra Bonucci e Verdi, poi la fuga di Lasagna palla al piede fermato con un fallo da ultimo da Alex Sandro (rosso diretto). "L'azione andava interrotta in precedenza, fortunatamente Alex Sandro si è fatto espellere altrimenti rischiavamo di ottenere un risultato diverso. Per un fallo mancato non si possono riaprire le partite, era già successo col Benfica…". E sugli ingressi di Paredes e Di Maria nella ripresa: "Sul piano tecnico hanno fatto bene. Consideriamo che c'è un Mondiale tra sette giorni: non si tirano mai indietro, ma inconsciamente è umano…".

"Contento di Kean, ha un atteggiamento diverso" A deciderla Moise Kean, inizialmente criticato da Allegri: "Si metteva male rispetto alle loro posizioni, doveva defilarsi e l'ha fatto meglio nel secondo tempo. Rabiot attacca sempre gli spazi. In generale abbiamo giocato meglio il secondo tempo tranne qualche mischia di troppo". Il focus proprio su Kean: "È un 2000, le occasioni le ha e al tiro ci va. In una grande squadra è molto importante, se giocasse di più segnerebbe ulteriormente. Sicuramente sono contento di lui: ha un atteggiamento positivo e una corsa diversa rispetto a quando l'ho lanciato 6 anni fa". Sull'alternanza dei portieri: "Szczesny ha giocato 12 partite, Perin stava bene ed era giusto giocasse".

"Classifica buona, ora la Lazio" Uno sguardo alla zona altissima della Serie A per Max: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma nel calcio tutto è possibile. Noi continuiamo il nostro percorso con i giovani facendo progressi sotto il profilo della mentalità. La classifica è buona. Quando riprenderemo avremo anche giocatori che stanno meglio. Ci vuole serenità e pazienza". Prematuro pensare a soluzioni tattiche diverse quando torneranno i big dagli infortuni: "Le soluzioni vanno trovate quando ci sono i problemi. I giocatori non sono macchine: Pogba e Chiesa sono mesi che non giocano una partita intera. Ora prepariamoci alla Lazio".