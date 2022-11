Verona, Bocchetti: "Rigore netto, noi danneggiati"

Al termine della partita persa contro la Juventus pesante sfogo dell'allenatore del Verona Salvatore Bocchetti che contesta l'operato dell'arbitro Di Bello: "I ragazzi hanno dato l'anima e fatto una grandissima gara, abbiamo messo in difficoltà una delle migliori squadre d'Italia. Non meritiamo questa posizione in classifica, ce la metteremo tutta fino alla fine. Non parlo degli arbitri, però stasera c'era un fallo di mano in area e non so perché non ci abbiano dato il rigore, ci stanno danneggiando"

E' un Bocchetti deluso e arrabbiato quello che si presenta ai microfoni dopo la sfida persa dal suo Verona contro la Juventus: "Io continuo a crederci, i ragazzi oggi hanno dato l'anima e messo in difficoltà una delle squadre più forti d'Italia. Ce la metteremo tutta fino alla fine. Bisognerà essere forti mentalmente e recuperare tutte le energie possibili per domenica, per uno scontro importante per noi. Ci giochiamo un bel mezzo di salvezza". La rabbia però è per alcune decisioni prese dal signor Di Bello: "A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c'è da rimanere basiti. Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro. Col braccio così aperto mi sembra una follia non dare rigore".