Il turno infrasettimanale ha portato nuove presenze nelle varie infermerie. Fastidio al polpaccio per Lazzari, costretto al cambio. Sarri monitora anche Zaccagni verso la Juve, big match dove Allegri spera di recuperare Vlahovic e McKennie. Gasperini ha perso De Roon in vista dell'Inter. Da Castelvolturno non arrivano buone nuove su Kvara mentre Juric ha perso un difensore. Qui la situazione squadra per squadra con gli indisponibili verso la 15^