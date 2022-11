Dopo la sconfitta contro il Torino, la Sampdoria ha bisogno di fare punti per risollevare una classifica che si sta complicando. Stankovic conferma il giovane Montevago in attacco: con lui c'è Gabbiadini. Baroni non cambia: stesso tridente che ha steso l'Atalanta nel turno infrasettimanale. In difesa torna dal 1' Umtiti, Baschirotto si sposta a destra Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18