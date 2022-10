Arsenal: "Siamo scioccati, vicini a Pablo e a tutte le vittime"

L'Arsenal, reduce dalla sconfitta di Eindovhen in Europa League, ha pubblicato un comunicato dopo i fatti di Assago. Pablo Marì ha giocato con la maglia dei Gunners dal 2020 al 2022. "Siamo scioccati nell'apprendere la notizia dell'accoltellamento in Italia che ha portato diverse persone in ospedale, tra cui il nostro ex difensore Pablo Marì. Siamo in contatto con il suo agente, che ci ha raccontato di come non sia ferito gravemente. I nostri pensieri sono con lui e con le altre vittime"