Nel video Matteo Brazaghi analizza il ruolo di Edin Dzeko nel momento dell'Inter. Come è stato determinante nel non far rimpiangere Lukaku, con assist e gol (alcuni meravigliosi come quello che ha dato il la alla goleada col Bologna). E contro l'Atalanta dovrebbe toccare ancora a lui...

