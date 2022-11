Nel video Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, fa il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, assente nelle ultime due partite per un fastidio alla schiena, oggi ha svolto solamente lavoro in palestra e terapie: non ci sarà nella sfida contro l'Udinese, in programma sabato al 'Maradona'. Al suo posto Elmas favorito su Raspadori nel tridente offensivo

PROBABILI FORMAZIONI